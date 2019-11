L'Arma dei Carabinieri in esposizione in Corso Garibaldi per la Festa del 4 novembre

Anche quest’anno, in occasione della festa delle Forze Armate del 4 novembre, i Carabinieri di Forlì, in Corso Garibaldi, nei locali della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, hanno allestito una vetrina intitolata "4 novembre 2019 - Arma dei Carabinieri - Giornata delle Forze Armate" per mettere in mostra dei piccoli, ma molto significativi frammenti della sua storia. Nella vetrina si possono ammirare alcune uniformi, parti di esse, oggetti da collezione, i calendari storici e la proiezione di un filmato relativo alla vita istituzionale.