Festa della Madonna del Popolo: oltre 1300 visitatori all'apertura straordinaria straordinaria della Rocca

"Un successo oltre le aspettative". Si è conclusa lunedì sera la festa della Madonna del Popolo di Meldola, che ha visto anche l'apertura straordinaria straordinaria della Rocca. Entra nel dettaglio il sindaco Roberto Cavallucci: "L'evento, organizzato dagli assessori al Turismo Simona Zuccherelli, e alla Cultura Michele Drudi, ha richiamato ben oltre i 1300 visitatori sopraggiunti anche dai paesi vicini oltre a turisti e ‘appassionati del genere’ provenienti da città lontane".

"Grazie al prezioso lavoro di tecnici e manutentori, coordinati dall'assessore Filippo Santolini, molti Meldolesi hanno potuto ammirare per la prima volta un gioiello della nostra Meldola", dice l'assessore Zuccherelli. "Insieme alla Giunta e al sindaco promettiamo un impegno per la valorizzazione del Castello e del patrimonio storico-culturale del Paese", chiosa. Dal sindaco "un grazie a tutte le associazioni di volontari, senza le quali la manifestazione non sarebbe stata possibile".