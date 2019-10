Il Campus di Forlì ha dato il benvenuto ufficiale alle matricole universitarie

Il Campus di Forlì ha ospitato martedì sera la festa di accoglienza per le matricole universitarie. Circa 300 ragazzi hanno seguito con interesse i loro giovani colleghi delle associazioni studentesche Koinè e Ssenzalimiti che hanno parlato della vita da studenti a Forlì e dei servizi che il Campus mette a loro disposizione. Erano stati in precedenza accolti dai saluti del presidente di Campus, Luca Mazzara, della Prorettrice agli studenti Elena Trombini e della direttrice di Er.Go Patrizia Mondin. La serata è proseguita con il consueto aperitivo offerto da Elior in collaborazione con Er-Go. Per tutta la durata dell’evento sono stati presenti alcuni punti informativi a disposizione degli studenti (Informagiovani, Er-go, Teatro Diego Fabbri, Cusb, Avis, Koinè e Ssenzalimiti).