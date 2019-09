Dalla cena della vendemmia al Rito dell'Ospitalità: Bertinoro ha fatto il pieno di visitatori

Domenica di festa a Bertinoro, con la 93esima edizione del Rito dell'Ospitalità. Gli abitanti, come da tradizione medievale, hanno aperto le porte di casa per accogliere i forestieri, con la scelta degli ospiti affidata agli anelli della colonna. In mattinata è stato invece premiato il vignaiolo nuovo. Il "Balcone della Romagna" si è vestito a festa da giovedì, con un programma di appuntamenti particolarmente ricco, dalla cena della vendemmia di giovedì, al Fricò Royal di venerdì al conferimento del Premio Ermete Novelli all'attore Glauco Mauri avvenuto sabato.

"La collaborazione di tanti volontari, della Protezione Civile, della Croce Rossa, dei collaboratori comunali, della polizia locale e dei nostri concittadini hanno prodotto un'organizzazione di cui andare fieri", ha affermato il sindaco Gabriele Antonio Fratto, che pubblicamente ha ringraziato tutti "per il grande contributo alla realizzazione di questo magnifico evento".