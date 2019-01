Colori, canti, giochi e solidarietà: celebrata la Festa della pace diocesana

Domenica l’Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR) ha celebrato la tradizionale "Festa della pace". Bambini e ragazzi si sono ritrovati insieme alle loro famiglie ed educatori a riflettere sull’importanza di essere portatori di pace nei contesti in cui vivono. La festa è cominciata con la messa alla parrocchia di Villanova, accompagnati dal nuovo assistentedell'Azione Cattolica dei Ragazzi don Massimo Tumini. Dopo un corteo pieno di colori e canti, i ragazzi e le famiglie, si sono ritrovati al campo sportivo “controcampo” dove per gli ACRini si è svolta la festa a loro dedicata. Tra giochi e preghiere, gli educatori hanno invitato i circa 300 ragazzi presenti, a riflettere sull’importanza della condivisione di ciò che si ha con chi si trova in difficoltà; così ciascuna famiglia ha donato, tramite l’Emporio della solidarietà, un alimento tra riso, latte, olio e zucchero, per sostenere le famiglie più povere della nostra diocesi.