Festa della Repubblica diversa dal solito con le musiche dei film: "Niente retorica, vogliamo lasciare un segno"

Lo scopo, esplicito, è quello di festeggiare un 2 Giugno diverso dal solito, “fuori dalla retorica” spiega il prefetto Antonio Corona. Ed è per questo che la cerimonia di quest'anno, col nuovo prefetto giunto da sei mesi alla guida del Palazzo del Governo di piazza Ordelaffi, romperà diversi schemi, prevedendo il coinvolgimento di 8 studenti in costume dell'istituto tecnico Saffi-Alberti, colonne sonore di film e una cerimonia in piazza che non si limiterà solo alla piazza antistante la prefettura, ma abbraccerà in un giro anche corso Garibaldi, piazza Saggi e via delle Torri. “Lo scopo è di suscitare l'attenzione della gente, unirla nella celebrazione della democrazia e della Repubblica, lasciare in loro un ricordo”. Perché, come spiega il prefetto, “queste manifestazioni vengono fatte spesso in modo stereotipato, rischiando di non lasciare alcuna traccia”.

La cerimonia partirà alle 8,30 di domenica 2 giugno, con letture ispirate ai principi fondamentali della Costituzione, a cura dell'Associazione Mazziniana “Giordano Bruno”. Alle 9,45 sfileranno in centro storico le rappresentanze e la banda “Città di Forlì”. Ma prima il protocollo verrà “rotto” con un ammaina-bandiera dal balcone della Prefettura, bandiera che appunto verrà presa in consegna dai ragazzi per essere issata sul pennone al termine di un giro fino a piazza Saffi. “E' la bandiera italiana che esce dalla prefettura – commenta Corona -, il tutto con una colonna sonora che intende suscitare forti emozioni”. Ci saranno quindi musiche da film, in primis di Sergio Leone e di altri.

“E' una manifestazione che potrà non piacere, ma di sicuro è stato fatto uno sforzo di fantasia per darle originalità, perché ci interessa arrivare ai cittadini, alla loro anima. Speriamo venga apprezzata l'idea di fare qualcosa di diverso”, sempre il prefetto. Il programma prevede, dopo la sfilata delle rappresentanze, gli onori ai labari, medaglieri e gonfaloni, con l'alzabandiera e la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Previsto anche un concerto della Banda “Città di Forlì”.

La cerimonia sarà preceduta sabato 1 giugno, alle 17.15, dalla consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L'evento si concluderà con un concerto degli Equ che presenteranno il loro lavoro “Durante – Canzoni surreali sulla Divina Commedia”.