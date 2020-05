Tanti artisti, niente pubblico: un concerto in filodiffusione celebra la Festa della Repubblica

Nel giorno della Festa della Repubblica, alle 20.30 avrà "Il concerto per nessuno", ideato da "L’Amor Mio Non Muore" arrivato alla terza edizione, e che riunisce vari artisti che hanno ruotato attorno alla sala d'incisione - etichetta forlivese ormai punto di riferimento per il mondo analogico e dell'incisione su nastro in Italia. Questa edizione vedrà protagonisti molti artisti ospiti: Chicco Montefiori alle prese con la rivisitazione dei classici del punk con il suo progetto “Monsieur Blumenberg"; Giacomo Toni, che presenterà alcuni brani del suo ultimo album; Paul Venturi, uno dei pochi bluesman italiani; Gabriele Graziani e Vanni Crociani della band “Equ”; Franco Naddei con i suoi "Mostri"; e Sabrina Rocchi, con l’anteprima di un nuovo disco dedicato alla straordinaria Jula de Palma.

Di fronte ai musicisti non ci sarà pubblico, ma le migliaia di Watt sulla vallata di Castrocaro Terme e lo streaming faranno egregiamente quanto devono."Lombardi Session Live 3.0", questo il nome del format lanciato dalla storica azienda forlivese, in collaborazione con Strade Blu Festival. Continua la Trilogia iniziata il primo maggio, in pieno lockdown, nella storica sede dell'azienda di Castrocaro Terme. Con il Patrocinio del Comune di Castrocaro e degli sponsor locali, dalle 20.30 del 2 giugno si potrà ascoltare l’evento in diffusione nella vallata di Castrocaro Terme e Terra del Sole, assistere e condividere il live comodamente dal proprio dispositivo preferito seguendo la diretta Facebook sulla pagina "https://www.facebook.com/LombardiAmplificazioni". Ci saranno gradite sorprese e ospiti.