Festa della Repubblica, sull' "attenti" sotto il primo sole estivo: svenimenti in serie nell'area d'onore

Ha riscontrato un’ampia presenza di pubblico la cerimonia del 2 Giugno, Festa della Repubblica, in piazza Ordelaffi a Forlì. Centinaia di persone si sono recate in piazza per la tradizionale cerimonia, con il picchetto delle forze armate e di quelle dell’ordine di stanza nel territorio provinciale di Forlì, oltre alle rappresentanze delle associazioni d’arma, dei vigili del fuoco, della Croce Rossa e del 118.

La Croce Rossa è stata costretta ad un’ora intensa di lavoro per una serie di svenimenti del personale che si trovava sull’attenti sotto il primo sole estivo. Un militare dell’Esercito sull’attenti a fianco del pennone della bandiera è improvvisamente svenuto , crollando a terra. E’ stato prontamente soccorso dal commilitone al suo fianco che, con l’ausilio di altre divise nel servizio d’ordine, è stato sorretto e portato nella vicina ambulanza ai margini della cerimonia, con l’applauso di incoraggiamento del pubblico. Una signora tra il pubblico alla vista del soldato caduto in terra è stata presa da un attacco di spavento ed è stato condotta anch’ella alla vicina ambulanza.

Proprio

Pochi minuti dopo, è toccata ad una studentessa coinvolta nella cerimonia come porta-bandiera, anche lei al centro della piazza nell’area d’onore dell’asta della bandiera. Ad accorgersi del suo barcollare è stato un vicino carabiniere della formazione in picchetto che l’ha sorretta prima che cadesse e portata all’ombra, per affidarla infine alle cure del 118. Stesso copione, alcuni minuti dopo, questa volta per uno studente, sempre nella stessa area della bandiera. E’ stato portato all’ambulanza. Malore anche per un'altra persona in divisa della polizia municipale che sorreggeva un gonfalone. E’ stato sostituito e si è potuto riprendere all’ombra.