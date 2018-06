Al Villa Romiti la festa di fine anno della scuola elementare "Pio Squadrani"

E' in programma per mercoledì alle ore 20.30 la festa di fine anno della scuola elementare "Pio Squadrani" di Villa Romiti. Un viaggio sull’onda della musica e dei balli che ci farà riflettere sul valore dell'ambiente e sulla salvaguardia del pianeta che ci ospita. Dopo un percorso interdisciplinare che si è snodato per tutto l’anno scolastico si scende in pista. Un grande impegno per i 224 bambini della scuola, gli insegnanti, genitori e tutto il personale scolastico che ha partecipato a questa iniziativa. Prima della festa serale, dalle 17.30 alle 19.30, l'Associazione Genitori organizza nel cortile della scuola adiacente al PalaRomiti, ha pensato bene di allestire un ricco stand gastronomico con specialità romagnole, aperitivi, gelati e una pesca con ricchi premi. La manifestazione s'inserisce anche nel contesto di "Romiti in Festa" che va in scena nel quartiere fino al 10 giugno. La festa vuole essere un momento di incontro per far conoscere la scuola e i suoi valori, per divertirsi e incontrarsi. Per informazioni tel. 0543-703873