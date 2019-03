Meldola, l'Arena "Hesperia" veste il tricolore: si celebra il 158esimo anniversario dell'Unità d'Italia

Meldola celebra lunedì il 158esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Per motivi logistici ed organizzativi l'appuntamento, che rientra nell'ambito del progetto "Vivi la tua Città 2019" (giunto alla nona edizione) è stato posticipato di un giorno, in quanto l'anniversario cadeva quest'anno nella giornata di domenica). L'Arena "Hesperia" sarà animata dal tricolore, rappresentato anche con drappi e trucchi, e dai bambini del nido "Il Pulcino" e delle scuole per l’infanzia "Giramondo" e "Girotondo". Verrà allestita per l'occasione la cerimonia dell’alzabandiera. Saranno presenti il sindaco Gian Luca Zattini, l'assessore Ermano Giunchi, una rappresentanza dell' Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Alpini e della Protezione Civile Meldola e una rappresentanza della locale Polizia Municipale.