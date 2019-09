Feste dell'800, un'occasione per riscoprire la storia e l'identità di un territorio

Una domenica all'insegna della cultura, delle tradizioni e dei valori della comunità. Le Feste dell'800 a Modigliana sono state un'occasione per riscoprire la storia e l'identità di un territorio. Il tutto grazie anche all'impegno dei volontari, che hanno permesso alle migliaia di persone che hanno scelto la località della vallata del Tramazzo per la gita fuori porta baciata dal sole di immergersi in un secolo fondamentale per la storia italiana. I "Quadri viventi", le riproduzioni di tele famose di Silvestro Lega, con personaggi veri, hanno incantato i visitatori, sorpresi da quanto fossero simili in modo impressionante ai modelli del pittore. Ma non son mancate mostre, esposizioni di artigianato e danze ottocentesche al tempo di Silvestro Lega.