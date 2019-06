Il Festival di Castrocaro punta al rilancio: diretta Rai e ritorno in piazza d'Armi: "Qui nati miti e carriere"

Riuscirà il Festival di Castrocaro a tornare nell'Olimpo della grande musica? Schiacciato dai talent show, da anni vede ormai un appannamento della sua immagine, mentre un tempo era il glorioso palco per antonomasia delle “Voci nuove e volti nuovi”, quello di chi cercava di avere successo nel mondo dello spettacolo. Con l'indizione di un nuovo bando, il Comune di Castrocaro ha affidato l'organizzazione per i prossimi tre anni a Lucio Presta, agente di spettacolo di fama, presidente di 'Arcobaleno Tre', collaboratore per 5 anni al Festival di Sanremo. Sarà lui a dover gestire fino al 2021 il marchio castrocarese. Gli obiettivi sono alti: “Ho partecipato al bando trovando l'asticella un po' più bassa. Farò di tutto affinché chi parteciperà al prossimo bando la possa trovare più alta”, spiega Presta.

Intanto, però, con una serie di annunci fatti lunedì mattina in conferenza stampa, la nuova gestione del festival sembra aver già messo a segno alcuni successi, centrando obiettivi che nelle edizioni passate non erano così scontati: il primo è la diretta Rai, che torna su Raidue, dopo l'edizione dello scorso anno, quando il festival andò in onda in differita alle 23,30 del 10 agosto dopo una decina di giorni dalla registrazione della finale. Il secondo è il ritorno in Piazza d'Armi a Terra del Sole, una location straordinaria come “cartolina” del territorio, ma soprattutto uno spazio sufficientemente ampio per ospitare un grande scenografia e un palco spazioso. Nelle edizioni 2017 e 2018 la finale è stata ospitata invece dal Parco delle Terme, nell'area antistante al Padiglione delle Feste, una “chicca” dell'architettura razionalista, ma pur sempre un ambiente troppo “intimo” per permettere la manovra di produzioni più imponenti. Insomma, sembra che si torni a pensare in grande.

E' soddisfatta il sindaco Marianna Tonellato: “Mentre negli altri anni si partiva 'diesel' con Lucio Presta siamo partiti in quinta e subito ci siamo messi all'opera per organizzare un evento che sarà col botto, un festival visionario”. Si sbilancia il primo cittadino: “Sarà un grande festival, è un festival dove "si nasce", molti dei grandi che oggi ci allietano in TV nascono qui a Castrocaro, e questo Castrocaro non lo ha dimenticato quando ha realizzato il bando, un bando costruito con grande fatica, impegno e senso di orgoglio”. Già al debutto è confermata la prima serata in diretta Rai, che sarà su Raidue il 3 settembre prossimo, “con anche una diretta radiofonica che non vedevamo da tempo”, sempre Tonellato. La conduzione sarà affidata alla coppia da paparazzi Stefano De Martino e Belen Rodríguez, mentre la presidenza della giuria andrà a Simona Ventura.

Ed è Presta a spiegare di essersi lanciato in quest'avventura “per affetto e passione”. Aggiunge: “Ho vissuto Castrocaro negli anni belli, quando mi chiamavano per le grandi conduzioni, con Paolo Bonolis per esempio, si respirava un'aria bellissima, si sentiva che qui nasceva qualcosa. Ho un legame affettivo con Castrocaro, anche mia moglie (la presentatrice Paola Perego, ndr) ha presentato qui”. Il progetto di Arcobaleno Tre non è indirizzato solo a creare uno show per una serata sulla tv nazionale, ma è “un'operazione in fasi: la prima si concretizza tutti i giovedì, alle 20.30, con una serie di personaggi di fama che faranno incontri pubblici al padiglione delle feste delle terme, un posto a sua volta straordinario. Un'occasione per i turisti e i residenti per conoscere da vicino la quotidianità dei personaggi televisivi”. Poi “ci porterà fino alla data del Festival, la fase di selezione dei giovani cantanti, le voci nuove, con un casting curato da una giuria di alto profilo in diverse città italiane (tra queste Roma, Milano, Napoli, Catania e diverse altre, ndr). Dal 26 al 28 faremo l' “imbuto” delle selezioni, portando i partecipanti da 40-50 ai 12 della finale, due giornate a porte chiuse e la terza e ultimo con un'esibizione pubblica”. Chi parteciperò non pagherà un euro: "Lo trovo eticamente più corretto, senza voler giudicare le precedenti gestioni", precisa Presta.

Oltre a Simona Ventura per la presidenza della giuria, l'organizzazione di Arcobaleno Tre promette ospiti tra i vincitori di X Factor, The Voice e forse anche Amici, perché quando si parla di voci nuove è necessariamente a questo mondo che bisogna far riferimento. “Mostreremo che questo è un posto di pari livello nel lancio dei talenti, a Castrocaro è successo più che in altri luoghi, questo festival ha costruito miti e carriere. Il mio sogno è che al termine del triennio si possa tornare all'approdo naturale, che è in prima serata su Raiuno”.

Plaude anche Lucia Magnani, amministratore delegato delle Terme di Castrocaro, che sostengono l'impegno del festival: “C'è tanto cuore in questo progetto, oltre che impegno professionale, una garanzia per il futuro di questo evento”. Nessun rimpianto per dover cedere lo scettro della location a Piazza d'Armi: “Sono molto contenta del trasferimento, è la giusta collocazione per una scenografia imponente”. Quando il festival entrerà nel vivo sarà completamente riaperto il Grand Hotel, che è stato oggetto “di una ristrutturazione molto importante, nel rispetto della sua storia”. Il Padiglione delle Feste tornerà quindi ad aprire i battenti per un'edizione del Festival che promette di essere in gran spolvero. Infine l'auspicio, con l'obiettivo che il Festival di Castrocaro (il cui nome sarà presente nelle insegne del palco di Terra del Sole) diventi un volano stabile del turismo termale della località: “Il festival deve vivere tutto l'anno, ottenendo una visibilità, anche nel periodo invernale”, conclude Magnani.

Quest’anno il Festival inizia prima, da giovedi 4 luglio per 10 giovedì (dalle ore 20,45) i Big della tv si racconteranno nel nuovissimo Anfiteatro estivo del Padiglione delle feste (ex Silvanella, Donna Summer). A condurre le interviste sarà Giovanni Terzi e “Aspettando il Festival” diventerà l’appuntamento estivo. Paolo Bonolis, Simona Ventura, Rita dalla Chiesa e tanti altri personaggi della nostra tv saranno svelati. Tutti gli “Incontri al Tramonto” saranno ad ingresso gratuito.