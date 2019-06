Il Festival di Castrocaro piazza il colpaccio: alla conduzione Belen Rodriguez con Stefano De Martino

Il ritorno di fiamma, l'amore ritrovato ed ora anche un'avventura televisiva insieme. Tra Stefano De Martino e Belen Rodríguez va tutto a gonfie vele. Sarà la coppia più ricercata dai paparazzi a presentare a settembre il Festival di voci e volti nuovi di Castrocaro. La kermesse, che giungerà alla 62esima edizione e che sarà coordinata da Lucio Presta, sbarcherà per la prima volta su Rai 2. L'indiscrezione è stata pubblicata dal portale tvblog.it.

De Martino è sempre più volto di Rai 2, avendo già condotto Made in Sud. Belen non ha bisogno certo di presentazioni. Il direttore della seconda rete, Carlo Freccero, ha quindi ben pensato di dare una sferzata di novità al Festival. Ma non è la sola novità per l'emittente di viale Mazzini. La showgirl argentina e il ballerino napoletano saranno i protagonisti in prima serata de "La notte della taranta".