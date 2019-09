"Chi fermerà la musica", la finale del Festival di Castrocaro celebra i Pooh. E Belen veste di rosa

Un bellissimo gioco di luci a fare da sfondo. Al centro del palcoscenico i protagonisti della serata, i cantanti. Piazza d'Armi è stata la regina della musica con la finalissima della 62esima edizione del Festival di Castrocaro. Un elegante Stefano De Martino ed una Belen Rodriguez in rosa hanno aperto l'appuntamento, trasmesso in diretta su Rai Due. La coppia ha fatto ingresso sul palcoscenico mano per la mano preceduta dai concorrenti in gara che hanno cantato "Chi fermerà la musica" dei Pooh. Belen e Stefano hanno introdotto la gara ricordando come il primo talent della storia della musica italiana ("Un talent in una sola sera, che comodità") ha visto in passato nascere grandi star come Zucchero, Luca Barbarossa ed Alice, mentre per chi non ha vinto "Castrocaro ha comunque portato fortuna".

I concorrenti in gara e la giuria

Ad esibirsi dal vivo Alfredo Bruno (26 anni, di Rende-Cs), Anita Guarino, in arte Anita, (20 anni, di Pomezia-Rm), Debora Manenti (21 anni, di Cazzago S. Martino-Bs), Gaia Gemmellaro (18 anni, di Nicolosi-Ct), Giovanni Arichetta (25 anni, di Torino), Michele Sechi in arte Mike Baker (21 anni, di Vico Pisano-Pi), Nicole Frendo (17 anni, di Malta), Riad Souala (23 anni, di Vicenza); Roberto Tornabene in arte Berna (17 anni, di Mascali-Ct) e Rosario Canale in arte Kram (27 anni, di Reggio Calabria. Con un meccanismo di voto inedito, il percorso degli artisti in gara è stato determinato da una giuria di qualità presieduta per l’occasione da Simona Ventura (presentata da Belen come "sua maestà della televisione e dei talent musicali") e composta dalla conduttrice radiofonica e tv Andrea Delogu, dalla cantante Elodie, dal direttore d'orchestra e compositore Bruno Santori e dal leader dell'Equipe 84 Maurizio Vandelli.

Il tango carico di passione

Belen e Stefano si sono esibiti anche in un romanticissimo tango, concluso un bacio pieno di passione. "E' anche questa è andata", ha scherzato Stefano. "Scusate per il fiatone, ma dopo le vacanze non sono tanto allenata", ha detto la showgirl argentina. Dal ballo, ha esclamato il campano, "è nato un grandissimo amore".