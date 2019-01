Nuova sfida per le "Voci nuove" di Castrocaro, ecco il bando: si punta ad un collegamento col Festival di Sanremo

Dal palcoscenico del Festival di Castrocaro sono passati artisti del calibro di Eros Ramazzotti, Giuni Russo, Gigliola Cinquetti, Alice, Luca Barbarossa, Zucchero e Silvia Salemi, solo per citarne alcuni. L'amministrazione termale punta al rilancio della storica kermesse canora ed apre un bando per la concessione dell'utilizzo del marchio "Voci Nuove e Volti Nuovi Castrocaro Terme" finalizzata all'organizzazione, gestione e trasmissione televisiva del Festival di Castrocaro per gli anni 2019-2020-2021.

Terminato il contratto con la 9 Eventi, società che ha gestito le ultime sette edizioni della manifestazione, l'amministrazione cerca un nuovo gestore, attraverso una procedura di evidenza pubblica. Le imprese interessate alla partecipazione dovranno presentare a mezzo plico raccomandato postale o direttamente, anche a mezzo corriere, all’Ufficio Protocollo del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole entro e non oltre le 13 di lunedì 25 febbraio. La gara si annuncia particolarmente selettiva.

In particolare, si legge nel bando, "saranno valutati come elementi di priorità esperienze nell’organizzazione di Festivals nazionali ed internazionali; esperienze professionali specifiche; organizzazione di grandi eventi; contratti in essere con emittenti radiofoniche e televisive con priorità per quelle specializzate nel settore musicale e della discografia; effettivo lancio di cantanti; contratti con cantanti e gruppi; cura di lanci discografici; attività di scouting nel settore musicale; e aver esplicato attività di collaborazione nel settore musicale e di intrattenimento con la Rai o altra primaria emittente radiotelevisiva a livello nazionale nel quinquennio precedente".

In particolare, viene aggiunto, "verrà considerata prioritaria la presentazione di un progetto inteso ad assicurare la prosecuzione dell’attività canora del vincitore e degli altri partecipanti alla finale, per un effettivo collegamento del Festival con le iniziative ed il panorama musicale e dello spettacolo nazionale ed internazionale. In particolare costituirà elemento di valutazione l’obbligo formalizzato del gestore di creare un collegamento con il Festival di Sanremo dell’anno successivo per il vincitore del Festival di Castrocaro ed eventualmente per altri partecipanti".

Il gestore, inoltre, "dovrà assicurare adeguati passaggi televisivi e radiofonici preordinati alla promozione del territorio nel suo complesso, obbligatoriamente sull’emittente che trasmetterà la serata finale ed anche su altre emittenti televisive e radiofoniche" per promuovere l'immagine turistica di Castrocaro. Il progetto dovrà inoltre "assicurare la conoscenza e la diffusione a diversi livelli del marchio del Festival in Italia e all’estero" e "valorizzare le bellezze architettoniche, culturali e naturalistiche del territorio, ponendosi, pertanto, anche come veicolo promozionale del tessuto economico e produttivo". Viene richiesto anche un "progetto culturale (mostre, presentazione libri, incontri con cantanti o autori o artisti musicali e discografici) attinente alla storia ed alle prospettive del Festival “Voci Nuove Volti Nuovi Castrocaro Terme”".

L'avviso è pubblicato sul sito del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole www.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it e sull’Albo Pretorio elettronico del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole fino al 18 febbraio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la responsabile dell'Area Servizi ai Cittadini Patrizia Petrolani al numero 0543 767136 int.217 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e via email all'inidirizzo patrizia.pretolani@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it.