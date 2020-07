Jazz e Blues, l’estate di Bertinoro si riempie di musica: "Nel segno della continuità"

L’estate di Bertinoro si riempie di musica: è ormai tutto pronto per il Bertinoro Jazz Festival e per la rassegna Donne in Blues, che segnano l’apertura del cartellone estivo sul balcone di Romagna. Promosse dal Comune di Bertinoro- Assessorato al Turismo e realizzate da Romagna Musica con la collaborazione della Scuola Musicale Bertinoro “Dante Alighieri”, entrambe le rassegne rientrano nel programma del festival Entroterre.

"Poter presentare l’edizione 2020 del Bertinoro Jazz Festival e della rassegna dedicata alle donne del blues - ha sottolineato l’assessore al Turismo, Mirko Capuano - è una grandissima soddisfazione, perché non era così scontato riuscirci. Stiamo attraversando un momento storico particolarissimo, che ha sconvolto gran parte delle nostre sicurezze e delle nostre abitudini, ma quando ci siamo trovati a ragionare sui programmi di questa strana estate, tutti abbiamo concordato che non potevamo fermarci, ma dovevamo cercare nuove soluzioni per continuare ad offrire belle cose ai nostri visitatori. E così, nonostante le difficoltà, abbiamo visto che è possibile organizzare iniziative di qualità e in sicurezza, anche se questo ha comportato una maggiore fatica da parte degli organizzatori".

"Non mi piace parlare di ‘ripartenza' - continua Capuano -. Preferisco parlare di continuità, perché di fatto non ci siamo mai fermati e Bertinoro continua ad offrire i suoi tradizionali punti di forza: buon vino, buona cucina, benessere, panorami incantevoli, ambientazioni suggestive. Tutto questo, naturalmente, nell’impegno per garantire la sicurezza dei visitatori. Ed è proprio questo il senso della campagna ‘Sicuramente Bertinoro’, con la quale abbiamo voluto dare un segnale di attenzione alle mutate esigenze di questi tempi. Questo primo scorcio di stagione, con un buon numero di visitatori, lascia ben sperare e le rassegne che andiamo a presentare rappresentano un tassello importante per l’attrattività del nostro centro". A presentare gli appuntamenti il presidente di Entroterre Luigi Pretolani e il direttore Artistico di Entroterre, Luca Damiani.

Bertinoro Jazz Festival

Tre serate più un’anteprima per l’appuntamento clou dell’estate musicale bertinorese, che mette in scaletta 12 concerti e che avrà come ospite di punta Peppe Servillo, con due diversi spettacoli.L’anteprima è fissata per domenica 12 luglio, alle ore 21,30, in piazza della Libertà con il quintetto capitanato dal trombettista reggiano Tiziano Bianchi.

Il Festival vero e proprio prenderà il via venerdì 17 luglio, con palchi allestiti in piazza Guido del Duca, piazza della Libertà e nel giardino della Rocca. Tre gli appuntamenti della serata. Alle ore 20, in piazza del Duca andrà in scena l’Ambassador Marching Band, con un repertorio degno delle marching band di New Orleans comprendente classici brani del dixieland e dello swing americano, ma anche celebri melodie italiane del primo dopoguerra rivisitate in chiave dixie.

Sempre alle ore 20, piazza della Libertà ospiterà il concerto del Blue Train Trio, originale progetto all’insegna dell’elegante incontro del blues con il jazz: protagonista Jimmy Villotti alla chitarra, affiancato da Hammond Pippo Guarnera e Vince Vallicelli. Alle 21,30, nel giardino della Rocca riflettori puntati sulla Classica Orchestra Afrobeat, ensemble composto da 13 musicisti di estrazione mista classica, barocca e popolare, diretta da Marco Zanotti. Sarà l’occasione per scoprirne l’originalissimo repertorio, che mescola le sonorità della tradizione colta europea con le percussioni, i canti e le poliritmie africane.

Sabato 18 luglio, alle ore 20, in piazza Guido del Duca andrà in scena il Gio Belli Manouche Trio, che accompagnerà il pubblico in un viaggio dalle origini del gipsy jazz fino ai giorni nostri. In piazza della Libertà, alla stessa ora, saranno alla ribalta i Savana Funk, con una commistione di musica africana, funk, blues, rock psichedelico, influenze jazzistiche e melodie forti. Pezzo forte della serata sarà, nel giardino della Rocca, la doppia esibizione di Peppe Servillo con l’Entroterre Orchestra: sul podio Cristiano Arcelli, che sarà anche al sax insieme a Javier Girotto, mentre la conduzione sarà di Luca Damiani, direttore artistico di Entroterre. Il primo spettacolo inizierà alle ore 20,30, il secondo alle ore 22.

Servillo sarà protagonista di un doppio appuntamento anche domenica 19 luglio - sempre con inizio alle 20,30 e alle 22, nel giardino della Rocca -, ma con una proposta del tutto diversa: sarà un reading concerto, in cui il frontman degli Avion Travel leggerà brani dal romanzo “Il resto della settimana” di Maurizio de Giovanni accompagnato dal pianoforte di Natalio Luis Mangalavite.

A completare il programma del 19 luglio, i due concerti delle ore 20: in piazza Guido del Duca arriverà il Sara Jane Ghiotti Trio, con un repertorio dedicato agli standard; in piazza della Libertà ci sarà, invece, l’energia trascinante dell’Alessandro Scala Quartet feat. Roberto Rossi. Il quartetto guidato dal sassofonista ravennate si distingue per una efficace miscela di Nujazz//bossanova, che dà vita a un repertorio accattivante e originale.

Donne in Blues

Sono tre gli appuntamenti in programma per la rassegna Donne in Blues, che andrà in scena nel parco di Fratta Terme. Tutti i concerti inizieranno alle 21,30. Si comincia sabato 11 luglio con G & The Doctor(s): il potente e profondo contralto di Gloria Turrini ci porterà attraverso le varie sfumature delle radici della black music, accompagnata dalle sapienti mani di Mecco Guidi al piano e dalla splendida tromba di Andrea Guerrini.

Il 25 luglio sarà la volta del Sara Ghtami 4tet feat. Alessandro Scala, che daranno vita a un concerto dalle miriadi di sfumature e personalità diverse e coese tra di loro, dove tutti gli elementi compongono la sintonia perfetta. Infine, l’8 agosto, la chiusura della rassegna sarà affidata al Sara Zaccarelli Trio, che proporrà un viaggio nella solarità e nella bellezza delle canzoni classiche degli dei del Soul - da Salomon Burke a Otis Redding, da Etta James ad Aretha Franklin - con un tocco di spirito interpretando Eartha Kitt fino al rock’n'roll di Tina Turner. La cadillac su cui viaggia l’eclettica voce di Sara Zaccarelli è formata da un duo trascinante e creativo che vede Mecco Guidi all’hammond e tastiere e Marco Frattini alla batteria.

Info utili

Per gli spettacoli di Peppe Servillo il biglietto d’ingresso è di 10 euro (ridotti 8 euro per giovani fino a 25 anni e per gli over 65). Tutti gli altri spettacoli del Bertinoro Jazz Festival e di Donne in Blues sono a ingresso gratuito. Tenuto conto delle misure di sicurezza imposte dalla prevenzione anti-Covid, è vivamente consigliata la prenotazione sia per gli spettacoli a pagamento che per quelli gratuiti, in modo da consentire una migliore gestione degli spazi. Per prenotarsi può inviare una mail all’indirizzo info@romagnamusica.it, oppure telefonare ai numeri 0543 446523 - 0543 446563, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. Per l’acquisto dei biglietti, acquistabili anche in loco, è consigliato l'acquisto online su ticket sms "https://www.ticketsms.it". Programmi e info sul sito "www.visitbertinoro.it".