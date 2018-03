Il centro punta ancora sui murales: grandi firme della street art per dare bellezza ai muri più degradati

Murales firmati da grandi artisti della street art per riempire di bellezza e arginare il degrado di alcuni dei muri tra i più imbrattati e anonimi del centro storico di Forlì. E' l'iniziativa che parte sotto il nome di “Murali Street Art Festival”, il primo festival della “street art” che si tiene a Forlì. Si parte già il 7 aprile quando l'artista 'Millo' inizierà a decorare un muro esterno di una casa popolare, attualmente pieno di graffiti e scrostato, che si trova tra piazza del Carmine e via Fratti. Con l'arrivo di 'Millo' si apriranno le danze ed entro la fine di maggio altri 5 muri degradati della città vedranno nascere nuove opere. Il ciclo di murali avrà come tema conduttore la 'Costituzione', nei 70 anni della sua promulgazione. Gli artisti della street art si dovranno confrontare con rappresentazioni che verteranno sugli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione, e quindi lavoro, diritti inviolabili dell'uomo e pari dignità.

E' l'iniziativa varata dal Comune di Forlì e da una serie di soggetti cooperativi e associativi, soprattutto 'Officina 52', Cooperativa Paolo Babini e 'Romagna in fiore' che operano nei centri giovanili ed in particolare in quello all'interno del parco di via Dragoni, che è diventato ormai uno dei principali poli delle arti giovanili in città. “Forlì sta investendo molto nei contenitori culturali, ma non c'è solo l'arte 'classica'. Con queste opere si potrà toccare con mano la bellezza dell'arte contemporanea”, spiega il sindaco Davide Drei che cita poi il lavoro svolto negli ultimi anni per abbellire via Giorgio Regnoli.

L'obiettivo è di cacciare via il degrado e la bruttezza di alcune pareti spoglie del centro, riempiendolo di arte, sulla scorta di quanto già fatto in piazza Guido da Montefeltro, quando nel 2016 venne realizzata l'opera di Gomez a fianco del San Domenico. E proprio l'area intorno al San Domenico sarà quella dove si concentrano i maggiori interventi, dal vicolo Casaglia fino al vicolo San Domenico, da via Cobelli fino alle pareti interne del parcheggio coperto della Barcaccia. Altri muri che vedranno l'intervento degli artisti sono nella zona di piazza del Carmine, ma anche la biblioteca decentrata del parco della Resistenza. Gli artisti che opereranno a Forlì saranno, oltre a Millo, Zed1, Camilla Falsini, Gola, Eron e Andrea D'Ascanio.

Ulteriori informazioni in seguito