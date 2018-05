Musica, gran finale con Alberto Bertoli per "Vocine Nuove Castrocaro"

Conto alla rovescia per la finale dell'edizione 2018 di "Vocine Nuove Castrocaro", il concorso canoro internazionale per bambini e ragazzini fino a 14 anni, ideato e diretto da Catia Conficoni. L'appuntamento è stato ospitato al Palazzo Piancastelli di proprietà della Fondazione Dino Zoli, ormai chiuso da anni, ma rimasto impresso nella memoria di tutti i cittadini come uno dei luoghi più belli della città. Il programma quest’anno è stato molto ricco: i ragazzini hanno sperimentato il "Vocal Fitness", diretto dal docente Federico Lodato, che ha condotto le lezioni con il metodo di vocallenamento ideato da Barbara Somogyiova e masterclass con Ariane Salimata Diakité, corista di Laura Pausini.

Dopo aver selezionato nel mese di aprile 200 bambini provenienti da tutta Italia e estero, sabato alle 20.30 si terrà la finale con ben 25 cantanti provenienti da tutta Italia ed una da Singapore.I ragazzi canteranno canzoni della Pausini, Elisa, Chiara, Giorgia, mentre due ragazzini canteranno 2 inediti scritti da loro. Super ospite della serata il cantautore emiliano Alberto Bertoli, che delizierà anche con qualche classico del padre, Pierangelo.

I vincitori (uno baby e uno junior), si esibiranno a Sanremo.doc 2019 e i primi tre di ogni categoria realizzeranno un videoclip personalizzato girato per le strade e borghi di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Ci sarà una giuria altamente qualificata, fra i quali anche il patron di Sanremo.doc, Danilo Daita. "E' stata un’edizione fantastica, per un mese abbiamo animato Castrocaro, Vocine è un importante evento musicale che ha anche una grande valenza turistica", afferma Conficoni.



""Vocine Nuove Castrocaro" in questa edizione è frutto di collaborazione e voglia di investire in produzioni di grande qualità, che abbracciano cultura musicale, turismo, benessere e sport - ha evidenziato il sindaco Marianna Tonellato -. E' il frutto di tanti incontri assieme a Catia Conficoni, un vero vulcano di idee, Luigi Pretolani di Romagna Musica ed Entroterre Festival, indispensabile e professionale direttore artistico ed organizzatore, la Fondazione Dino Zoli, che ha voluto credere in questo progetto cedendo gratuitamente i suoi meravigliosi spazi, nonché la Wellness Valley, che ha inserito l'evento all'interno della Rassegna 2018 della Wellness Week, aggiungendo un prezioso contributo per un territorio come il nostro che non rientra formalmente all'interno del distretto del benessere, ma ne può far parte con le novità proposte quest'anno".

La kermesse canora rientra nel progetto complessivo che vede la rinnovata collaborazione fra il Comune ed il Castrumcari, che da quest'anno è diretto artisticamente da Luigi Pretolani di Romagna Musica, chiamato a condurre gli eventi di maggior rilievo che si svolgono nel Comune per l'anno 2018.

I finalisti

CARMELA GALLUZZO - Quando le canzoni finiranno

GIOIA MENIN - Briciole

DESIREE ASSENZA - Perdere l'amore

ANNA MARIA FUSCO - Tintarella di luna

MIA SIMEONI - Mi sei scoppiato dentro al cuore

ELENA PEDONE - Come neve

MARTINA GALASSO - Il domani

GIORGIA ANDREOZZI - Le tasche piene di sassi

AGNESE RIZZO - Non è l'inferno

SOFIA ZAROS - Straordinario

MATILDE MONTANARI - La voce del silenzio

MICHAEL SPEZIE - Caruso

SIRIA LONGHITANO - Valeria

FRANCESCO BARBAGALLO - Inedito suo

EMANUELE PODESTA' - La tua bellezza

LORENA TROPEA - Uguale a lei

STELLA GIORGI - Inedito suo

STELLA MERANO - Cambiare

ALESSIO COFFETTI - Brucia la città

ANGIE PAGANELLI - Quando viene dicembre

ELISA BELLIA - Il mio amico fantasma

ANNA MARIA D'ANNA - Distratto

ELISA ZIGLIARA - Prendi un'emozione

ELISA LUCIANI - L'anima vola

AURORA ADRIANI – Alghero