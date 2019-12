Festività di Natale a Forlimpopoli tra mostre temporanee e il concorso per le luminarie più belle

Proseguono in occasione delle festività natalizie le due mostre temporanee ospiti della città di Forlimpopoli, cioè "Cibo" di Steve McCurry e "Pop-up di Natale" a cura di Massimo Missiroli. La prima - alla Chiesa dei Servi - rappresenta la "quinta sala" della mostra del grande fotografo americano, quattro volte vincitore World Press Photo,allestita presso i Musei San Domenico di Forlì: uno straordinario racconto fotografico sul cibo come elemento universale, un giro del mondo sui modi di produrlo, trasformarlo e consumarlo mettendo in evidenza il suo valore di strumento - e ponte - di conoscenza tra i popoli. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni fino al 5 gennaio, dalle 15 alle 19, esclusi i lunedì e le giornate del 26 dicembre ed 1 gennaio.

La seconda mostra, "Pop up di Natale", raccoglie invece fino a l 12 gennaio, al Museo Archeologico "T. Aldini", una ventina di volumi - tutti per l'appunto dedicati al Natale - dei maggiori autori di pop-up a livello internazionale, provenienti dalla collezione di Massimo Missiroli, uno dei maggiori paper-engineer a livello internazionale, oltre che collezionista di libri pop-up di tutti i paesi e tutte le epoche. La mostra è aperta in coincidenza con le aperture del MAF che la ospita, e quindi il venerdì dalle 9 alle 13, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30 e - su richiesta - il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 13. Anche il MAF resterà chiuso il primo di gennaio.

Prosegue, inoltre, la prima edizione del concorso per le luci natalizie più belle "Forlimpopoli Brilla". Tutti i cittadini e gli esercenti che hanno arricchito con luci natalizie le facciate delle proprie abitazioni e le vetrine dei propri negozi sono invitati a scattare e inviare una foto alla pagina facebook dell’Ufficio Informazioni Turistiche di Forlimpopoli. I tre addobbi migliori per ciascuna categoria riceveranno un premio offerto da alcuni esercenti della città: per i commercianti un cofanetto ingresso spa per 2 persone offerto dall'agenzia Dielle Viaggi, un buono acquisto per componente d’arredo offerto da Lacchini Arredamenti, un buono per un menù degustazione per 2 persone offerto dal ristorante "Il melograno"; mentre per i cittadini un buono da 200 euro offerto dal Centro Commerciale "Le Fornaci", un buono per un capo d’abbigliamento offerto dal negozio "Berta e Rita", un buono pranzo/cena per 2 persone offerto dal ristorante "Anna".