Feti di cane tra i rifiuti abbandonati, denunciato un veterinario

Ha dell'incredibile la scoperta fatta dal personale della polizia Municipale di Faenza che, nel corso di una serie di controlli per contrastare l'abbandono dei rifiuti, ha ritrovato nei pressi di un cassonetto feti di cane oltre a materiale riconducibile ad attività veterinaria come aghi, flebo e garze. L'ipotesi è che qualcuno avesse effettuato un intervento abortivo su di un cane di grossa taglia e, dagli accertamenti, sono riusciti a risalire fino a una clinica veterinaria forlivese. Al termine delle indagini, in accordo con la Procura di Ravenna, il legale rappresentante della struttura veterinaria è stato denunciato per abbandono di rifiuti speciali.