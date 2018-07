Spari contro gli stranieri, una fiaccolata in centro per dire "no" al razzismo"

Una fiaccolata contro il razzismo. E' quanto programmato per lunedì sera, a partire dalle 20, in centro storico dopo i casi di persone di nazionalità straniera ferite a colpi di armi ad aria compressa. Per le associazioni ed i sindacati che hanno aderito alla manifestazione, che partirà da Piazzetta della Misura, si tratta di "due attacchi vigliacchi e razzisti, che vanno ad unirsi alle tante altre aggressioni che con sempre maggior frequenza accadono in tutta Italia. Sottovalutare quanto successo, minimizzare o girarsi dall'altra parte, equivale a sostenere moralmente e praticamente gli autori di questo gesto e a lasciare il campo libero ad un'escalation di violenza razzista. Nella nostra attività quotidiana di rappresentanza sociale delle persone più deboli in difficoltà abbiamo toccato con mano che la Città di Forlì ha un'anima antirazzista, che non è disposta ad accettare questi rigurgiti d'odio.

Hanno aderito Cgil, Cisl e Uil, Forlì Città Aperta, Consulta degli stranieri, Arci, Anpi, Ami (sezione di Forlì Giordano Bruno), Acli, Consulta Laica Forlivese, le associazioni Olof Palme, Voce Donna, Con...tatto e Luciano Lama, Unione donne italiane Forlì, Forum delle donne, Auser Forlì, Cooperativa Dialogos, Un secco no, Emergency, Centro Pace AnnalenaTonelli, Il Progresso delle idee, Udu - Unione degli Universitari, Associazione Legalità Bene Comune, Federconsumatori Forlì-Cesena, Afaf - Associazione fratellanza e amicizia Forlì, Azione cattolica diocesiana, Circolo Oscar Romero, Roberto Ravaioli - servizio Migrantes, Istituto di Studi sul Federalismo e l’Unità Europea Paride Baccarini, Wwf, Coordinamento per la democrazia costituzionale, Pensiero e azione, Messaggeri dell'altro mondo, Movimento Federalista Europeo e Gioventù Federalista Europea, Rete Civile antirazzista di Ravenna, Teatro Due Mondi, Associazione Yakkar Cesena, Alberto Grilli, Life onlus Tamkin - Associazione Donne Marocchine Cdc Forli e Cdc Forlì-Cesena. All’iniziativa aderiscono anche Liberi e Uguali Forlì-Cesena, Sinistra Italiana - segreteria regionale, Pd Forlì, Potere al Popolo Forlì e Possibile Forlì Cesena.