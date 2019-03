Strage in Nuova Zelanda, Forlì dice no al terrorismo: fiaccolata in Piazza

"Il terrorismo non ha religione, non ha valori, non ha senso". Così l'assessore al Welfare, Raoul Mosconi, ha condannato l'orribile attentato avvenuto nelle due moschee della città di Christchurch, che ha provocato 49 morti e diversi feriti. Domenica pomeriggio cristiani e musulmani si sono dati appuntamento davanti al sagrato di San Mercuriale per esprimere il cordoglio alle famiglie delle vittime della carneficina.

Sono scesi in piazza la comunità musulmana di Forlì, l’associazione Afaf e i giovani musulmani d’Italia-sezione di Forlì. Ad affiancarli anche tanti forlivesi. In totale circa 300 le persone a manifestare contro il terrorismo. A rappresentare l'amministrazione comunale c'era col tricolore l'assessore Mosconi, affiancato dal parroco di San Mercuriale, don Enrico Casadio. Tutti uniti per ripudiare il crimine umano di qualsiasi stampo.