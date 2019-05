"Per non dimenticare": in centro una fiaccolata in ricordo dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Giovedì, in occasione del 27esimo anniversario della strage di Capaci nella quale persero la via Giovanni Falcone e gli uomini della sua scorta, l’assessorato alla legalità del Comune di Forlì promuove una iniziativa di riflessione e di testimonianza. “Per non dimenticare” è il motto della serata che si aprirà, alle 20, con un incontro nel Salone Comunale del Municipio di Forlì (Piazza Saffi 8) dedicato ad approfondire il tema della lotta alle mafie e al ricordo delle persone che hanno dedicato la propria vita a difendere i valori di giustizia, uguaglianza e libertà che sono alla base della Costituzione della Repubblica italiana.

Alle ore 20.30 prenderà il via una fiaccolata per le vie del centro storico, con partenza e ritorno in Piazza Saffi. Fra le tappe ci saranno luoghi simbolo della lotta alla criminalità e della memoria. Fra questi l’epigrafe di piazza XX settembre che ricorda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e che si trova accanto alle due piante di Ginko Biloba messe a dimora negli anni Novanta dalla comunità forlivese e che portano i loro nomi. La manifestazione è organizzata dall'Assessorato alla Legalità del Comune di Forlì insieme a Libera, Avviso Pubblico e in collaborazione con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil per rinnovare l'impegno civico di promuovere i principi insostituibili della legalità. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.