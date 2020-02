Fiamme al Rifugio Sassello: quattro squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere il rogo

Sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco per estinguere un incendio che ha interessato il rifugio Sassello, nel parco delle Foreste Casentinesi. L'allerta alla sala operativa del 115 è giunta nel primo pomeriggio di sabato, ma non si esclude che il rogo abbia avuto origine alcune ore prima. Ha bruciato l'interno del bivacco. La difficoltà nel raggiungere l'area ha complicato e non di poco le operazioni del personale del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il rifugio dispone di due stanze e due cantine ed possibile pernottare solamente con sacchi a pelo. Non si esclude, ma le cause sono ancora in via d'accertamento, che l'incendio possa essersi sviluppato dal caminetto, utilizzato per cucinare.