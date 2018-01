Fiamme dolose distruggono un impianto di autolavaggio nella notte

Il fuoco ha avvolto il macchinario dell'autolavaggio e solo il rapido intervento dei Vigili del fuoco, il cui comando si trova vicinissimo, ha permesso di limitare i danni che sono stato comunque ingenti, nell'ordine di diverse migliaia di euro di attrezzature distrutte. E' questo il risultato del rogo che si è verificato intorno alle 23.30 della notte tra martedì e mercoledì in viale Roma, all'autolavaggio che si trova nell'area di sosta del bar “Visionnaire”, di fronte alla caserma De Gennaro e accanto alla caserma dei carabinieri del Ronco.

La massiccia presenza di “divise” nei paraggi, così come la vicinanza della via Emilia, trafficata a tutte le ore, non ha scoraggiato l'incendiario che avrebbe appiccato le fiamme in modo doloso. Sul posto gli inquirenti hanno rinvenuto, infatti, una bottiglietta di plastica con dentro della benzina, probabilmente utilizzata per appiccare le fiamme in particolare alle grandi spazzole a rullo. Il fuoco si è propagato quindi alla struttura, senza tuttavia arrivare a distruggerla. Una squadra dei vigili del fuoco, giunta sul posto in pochi minuti, ha scongiurato che le fiamme si potessero estendere. Sul caso indaga la Squadra Mobile della Questura di Forlì, che ha avviato gli accertamenti con le analisi delle immagini di videosorveglianza.