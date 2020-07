Fiamme in uno scantinato: rapido intervento dei Vigili del Fuoco

Le prime avvisaglie sono arrivate dal fumo e dall'odore acre. Fiamme nella prima serata di mercoledì in via Domenico Casamorata. A prendere fuoco uno scantinato di un'area privata. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 20. Dalla base di viale Roma sono partiti quattro mezzi dei Vigili del Fuoco, tra i quali una autobotte e due mezzi per il ripristino delle strumentazioni utilizzate. Fortuntamente il rogo è stato subito estinto e non vi sono stati intossicati.

