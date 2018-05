Forlì diventa la capitale del design: in centro architetti e designer da tutto il mondo

Attraverso l’organizzazione di allestimenti, conferenze, presentazioni che coinvolgeranno designer ed artisti del territorio e ospiteranno architetti e designer di fama nazionale ed internazionale, Forlì Four Design vuole dare visibilità e voce ai professionisti del design, promuovere le aziende del settore, collaborare con le scuole, creare sinergie e contaminazioni.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema dell’Ecosostenibilità, coinvolgendo aziende e designer sensibili all’argomento, perciò sarà gradito ospite della manifestazione l’architetto e designer pluripremiato Giorgio Caporaso che da anni è impegnato nello studio e la progettazione di arredi ecosostenibili e al quale sarà dedicata una esposizione in Piazza Saffi.

Oltre venti esercizi commerciali ospiteranno e diventeranno vetrina di prodotti di design creando un percorso che sarà segnalato da appositi totem. I forlivesi scopriranno dove saranno esposte le opere di architetti, designer e artisti del territorio come Camilla Fabbri, Annalisa Balzoni, Massimiliano Sansavini, Lena Papadaki, Ilaria Milandri, Fabrizio Ballardini, Alessandro Tricoli e ospiti come Caterina Crepax, Davide del Gallo, Massimo Farinatti, Giorgio Caporaso.

Dal 23 al 30 maggio presso Palazzo Albertini (Piazza Saffi), direttamente dalla Triennale di Milano, sarà esposta la mostra: BEST ITALIAN INTERIOR DESIGN SELECTION 2018, una scrupolosa selezione di progetti di interior design realizzati in Italia e all’estero da progettisti italiani ad opera di Simona Finessi e Angelo Dadda, editori di Platform e dal critico di architettura di fama internazionale Luca Molinari.

L’architetto Luciano Galimberti (Presidente Nazionale ADI), l’industrial design manager Mario Fedriga (Vicepresidente ADI Emilia Romagna) e l’architetto Massimo Farinatti (vicepresidente ADI Lombardia), terranno una Conferenza il 24 maggio alle ore 18.30 presso Palazzo Romagnoli sul tema Premio Compasso d’oro, mentre nella stessa sede alle 17.00, l’architetto Patrizia di Costanzo, docente dello IED di Roma e membro di ADI Lazio, presenterà il suo libro: Lo sguardo delle cose. Il Presidente ADI Lombardia, Andrea Rovatti, sabato 26 alle ore 17.30 presso la Feltrinelli terrà una Conferenza e presenterà ilsuo libro: Rovatti Design.

Sempre sabato 26 maggio alle ore 15.00, l’architetto Franco Branzaglia (ex presidente ADI ER) docente presso l’Accademia delle Belle Arti di Bologna, presenterà il suo libro: Fare Progetti, presso Banco in Piazza XX Settembre.

Il tema dell’ecosostenibilità , verrà affrontato anche con una Conferenza dal titolo: “Design circolare per un futuro sostenibile” che si terrà il 25 maggio alle ore 19.30 presso l’Auditorium della Cassa dei Risparmi di Forlì, con importanti relatori: architetto e designer Giorgio Caporaso art director e chief designer office di Lessmore, Stefano Ciafani Presidente di Legambiente, Donatella Pavan Presidente di Giacimenti Urbani e Marco Capellini Presidente di Matrec.

Sempre presso l’Auditorium della Cassa dei Risparmi, il 25 maggio alle ore 15.00 l’argomento design verrà affrontato anche dal punto di vista giudico legale, con una Conferenza dal titolo: “Difendere la proprietà intellettuale, industrial design e diritto”, relatori Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi, Avv. Alessia Loffredo, Avv. Vittorio Catelli, presiede Avv. Roberto Roccari, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, modera e coordina l’Avv. Alessandra Fontana Elliott, Presidente della Fondazione Forense di Forlì-Cesena.

Tutte le conferenze e le presentazioni sono gratuite ed aperte al pubblico, inoltre per gli architetti e gli avvocati iscritti ai relativi Ordini sono previsti crediti formativi.

Una collaborazione a cui Forlì Four Design tiene particolarmente è quella con le Scuole, infatti gli studenti del Liceo Artistico e Musicale e del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, saranno impegnati nella manifestazione con l’Alternanza Scuola/Lavoro e parteciperanno ad una call action organizzata in collaborazione con Faberlab, azienda varesina che si occupa di prototipazione rapida. Verranno scelti alcuni disegni in 3D realizzati dagli studenti che l’azienda produrrà con le stampanti 3D per essere messi in mostra durante Forlì Four Design.