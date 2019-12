Fiera di Forlì, 100mila euro per la manutenzione straordinaria: gli interventi previsti

Disco verde dalla giunta comunale agli interventi di manutenzione straordinaria nei padiglioni della Fiera di Forlì per un importo di 100mila euro. Una parte della somma sarà stanziata per la manutenzione straordinaria urgente alla copertura. Un intervento, si legge nella relazione, che "si rende necessario per ovviare ad una situazione di pericolo dovuta dalla presenza di grosse infiltrazioni nell’edificio in questione e tali infiltrazioni ricadono soprattutto nell’area frequentata da visitatori e personale comunale e non".

"Si fa presente che l’edificio di cui trattasi è sede indicata dalla Protezione Civile per il ricovero di persone e cose in caso di calamità naturale, ed è quindi, per tale motivazione, che occorre eseguire un primo intervento (“cosiddetto tampone”) per consentire la fruibilità dell’edificio. Si procederà pertanto ad una prima messa in sicurezza dell'edificio mediante un ripristino della guaina di copertura ardesiata con relativa protezione di guaina liquida, che sarà ancorata alla vecchia guaina e alla relativa struttura metallica sottostante".

Per quanto riguarda la voce "lavori di manutenzione straordinaria di natura edile", "si procederà - si legge nella relazione tecnica - ad una prima messa in sicurezza dell'edificio mediante un controllo delle fogne, pulizia dei pozzetti e pluviali e di un ripristino del massetto della pavimentazione che sarà ancorata alla vecchia struttura ivi esistente".