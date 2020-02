Anche la Fiera soffre per il Coronavirus: rinviati tutti gli appuntamenti di marzo

Anche la Fiera di Forlì soffre per il Coronavirus. In seguito all'ordinanza emessa dalla regione Emilia Romagna, si sospende fino al 31 marzo ogni tipo di evento fieristico sull’intero territorio regionale.

A Forlì salta quindi l'appuntamento con gli eventi fieristici "Vintage! La moda che vive due volte" (13-15 marzo), "Vernice Art Fair" (20-22 marzo) e "Commercianti per un giorno" (5 aprile), organizzati da Romagna Fiere. Gli eventi sono stati rinviati a data da destinarsi.

Rinviata anche la fiera Old Time Show a Forlì prevista per il 7-8 marzo che viene posticipata alla fine di settembre. Il programma dell’edizione 2020, garantiscono gli organizzatori, non subirà sostanziali modifiche.