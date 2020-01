Arriva l'autorizzazione anti-incendio per la fiera di Forlì, "ma servono lavori che faremo urgentemente"

I padiglioni fieristici di via Punta di Ferro sono pienamente operativi per la prossima fiera 'Sapeur', che si tiene dal 24 al 26 gennaio. Il 'via libera' amministrativo è giunto martedì mattina, nel corso di una riunione tra il Comune, proprietario dell'immobile, e i Vigili del Fuoco, che hanno concesso un'autorizzazione con alcune prescrizioni fino al 31 marzo. Il problema della certificazione anti-incendio si è determinato alla fine dell'anno, scaduta la precedente autorizzazione.

Il nodo è principalmente tecnico-amministrativo. I vigili del fuoco chiedono infatti l'analisi del carico d'incendio del singolo stand e non solo del padiglione nella sua interezza. “Non è ancora tutto a posto, ma ci siamo impegnati in alcuni lavori urgenti, per circa 100mila euro di valore, ricompresi in quelli da fare nell'ambito del progetto di sede della protezione civile, ciò ci ha permesso di arrivare ad un accordo soddisfacente. Ora aspettiamo la documentazione”, spiega l'assessore al Bilancio del Comune di Forlì Vittorio Cicognani.