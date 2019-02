Al Natural Expo anche la mostra internazionale di ceramica funzionale "Change in your hand"

Si chiude domenica alle 20 la 14esima edizione di Natural Expo, la rassegna incentrata sul benessere olistico della persona e al rispetto dell’ambiente che mette in vetrina soluzioni, prodotti e principi che trasmettono vitalità e coscienza, permettendo di raggiungere l’armonia, l’equilibrio, la salute fisica e interiore. Una manifestazione che da venerdì accoglie i visitatori con una mostra internazionale per la prima volta ospitata a Forlì. Più argilla e meno plastica nella vita di ogni giorno. Si può e si deve. Per una quotidianità consapevole, per evitare di contribuire all’inquinamento da plastiche che ha raggiunto ormai livelli drammatici e insostenibili per il nostro pianeta. E’ questo il messaggio che Natural Expo vuole lanciare con l’esposizione che coinvolge ceramisti da tutto il mondo e ha già sensibilizzato il pubblico di ben 84 Paesi.

Si intitola “Change in your hand”, ed è la terza mostra internazionale itinerante di Ceramica Funzionale nata dal progetto “More Clay Less Plastic”: un movimento che attraverso la collaborazione di artisti e artigiani, mira a sensibilizzare sull’uso di materiali durevoli come le ceramiche (terracotta, argilla, porcellana) in sostituzione degli oggetti in plastica “usa e getta” estremamente inquinanti. Questi possono essere tranquillamente sostituiti nelle nostre prassi. Basta un briciolo di volontà e bicchieri, colini, scolapasta, piatti e ciotole sulle nostre tavole e nelle nostre cucine, possono essere in terracotta ed argilla. Come lo erano prima dell’avvento delle plastiche.

Ideato da Lauren Moreira, ceramista brasiliana ma residente in Friuli da quasi 30 anni, “More Clay Less Plastic” crede in questa grande rivoluzione possibile e nel lavoro degli artigiani che continuano a creare questi utensili con passione e maestria, tramandando una cultura antica e una dimensione più umana del lavoro. In Italia, ad esempio, questo settore è in grande crescita: conta 4mila imprese con oltre 53mila addetti, ben più della metà dei quali operano nella sola Emilia-Romagna, regione di lunga tradizione e a forte vocazione ceramistica.

Questi artisti della ceramica sono il cuore di “Change in your hand”, la mostra ospitata a Natural Expo che dal 2016, quando per la prima volta fu allestita, ha allargato sempre più la platea di partecipanti e di persone che l’hanno visitata con attenzione. La prima edizione della mostra ha visto la partecipazione di 33 ceramisti di 11 Paesi e ha viaggiato in 16 città tra l’Italia, l’Austria e la Croazia. Poi, la presenza si è allargata a 52 ceramisti di 17 Paesi ed ora la 3ª edizione ha numeri ancor più importanti. Si potranno ammirare oggetti artistici d’uso quotidiano. E non è una contraddizione, ma la “filosofia” di questa grande mostra che vedrà in fiera realizzazioni di ceramisti italiani, spagnoli, turchi, francesi, svedesi, irlandesi, tedeschi, australiani, statunitensi, croati, svizzeri, danesi, olandesi, ecuadoreni, portoricani e persino coreani e di Taiwan.

In Romagna questa cultura è ben radicata. Basti pensare che Faenza non solo è sede del Museo Internazionale delle Ceramiche, ma dal 1999 anche dall’Aicc, l’associazione italiana città della ceramica. Per Forlì e tutto il territorio romagnolo è un vero evento, nonché un’occasione unica per raggiungere e attrarre con un messaggio positivo, migliaia di persone. E' ciò che la stessa Commissione Europea scrive. Ossia che negli ultimi 50 anni la produzione globale di materie plastiche è aumentata di venti volte, raggiungendo i 322 milioni di tonnellate nel 2015. E questi raddoppieranno nei prossimi 20 anni. L’Europa genera circa 25,8 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica ogni anno e meno del 30% è avviato al riciclo. Tra i 5 e i 13 milioni di tonnellate di plastica finiscono annualmente negli Oceani rappresentando l’80% dei rifiuti marini.