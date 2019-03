Vintage, non solo una mostra-mercato: "Un weekend per rivivere l'epoca"

La moda vive due volte alla Fiera di Forlì: da venerdì a domenica la manifestazione dedicata al Vintage in tutte le sue forme si ripropone in questa 27esima edizione con molte novità pronte a stupirci e a riportarci in un passato da sogno. Come Hazel Tedaldi, presidente di Romagna Fiere, ribadisce fieramente, "la filosofia alla base di questa manifestazione è un tipo di cultura, non solo una mostra-mercato: vintage non è ciò che è usato ma ciò che rappresenta un’epoca. L’obiettivo di questi tre giorni è darne una visione completa, grazie a intrattenimento, offerta musicale e naturalmente gli espositori". Saranno più di 80 gli stand, fra cui 10 nuovi e un espositore da Londra che metterà in vendita pezzi da collezione “made in UK”.

Wedding

Quest’anno si aggiunge alle aree Vintage, Fashion Remake, Modernariato&Design una nuova sezione, dal nome evocativo: “Fiori d’Arancio”. Potremo infatti sognare il giorno del sì in stile vintage, dalla scelta degli allestimenti alle location, passando naturalmente per l’abito per la sposa e lo sposo, gli accessori, le lune di miele. Grazie alla collaborazione con l’archivio di Rosj Maggian di San Pietro in Gù (Veneto), è stata allestita la mostra “La bianca storia dell’abito da sposa” con abiti da fine 1800 agli anni ‘80, che trovandosi accanto alle passerelle dialogherà con le proposte di Linda Spose (Longiano) e Liverani Faenza, per la donna e per l’uomo.

Un simpatico gioco di assaggi vedrà le coppie sfidarsi nel “Wedding Game”, dove gli innamorati che indovineranno il maggior numero di gusti dei confetti potrà vincere alcuni premi messi in palio dagli espositori dell’area. A coordinare il tutto, la wedding planner Floriana Licciardi, in arte Flò: “Con Fiori d’Arancio vogliamo portare ciò che è il meglio per quanto riguarda la sezione wedding. Lo stile vintage oggi è molto richiesto nei matrimoni.”

Il chiodo in mostra

Imperdibile la mostra per i 90 anni del chiodo, che accoglierà il pubblico all’ingresso dell’area espositiva: una retrospettiva che ha coinvolto direttamente gli espositori nel celebrare questo capo-icona del vintage che continua a intrigarci con il suo fascino. Nata in America nel 1928, questa celebre giacca in pelle nera, inizialmente concepita come capo militare, può essere considerato un vero e proprio simbolo del Vintage, da ammirare ma anche da riproporre.

Musica e ballo

Quando si parla di vintage non si può dimenticare la musica e il ballo, parte integrante della cultura che “Vintage la moda che vive due volte” vuole promuovere. Sabato pomeriggio si alterneranno dj set e workshop di balli western con Wild Angels e il duo live music show di Eloisa Atti e Marco Bovi, che ripercorreranno insieme alcuni brani dai loro album. Domenica, lungo tutto l’arco della giornata, il duo Eloisa Atti e Marco Bovi si alternerà al dj set di Madame Dynamite (Lucy Sanders), britannica trapiantata a Senigallia e insegnante di danza presso il Summer Jamboree, che nel pomeriggio terrà il corso di ballo gratuito “Learn to Jive”. Nel pomeriggio di domenica, dalle 17 alle 18 per la prima volta in Italia e in esclusiva nazionale Danny Fisher (UK) canterà accompagnato dai The Good Fellas: una occasione imperdibile per scoprire un artista poco noto alle fiere.

Biglietti

Per l’ingresso si può scaricare il coupon riduzione dal sito www.fieravintage.it (6 euro invece di 8), mentre i bambini fino ai 12 anni entrano gratis. La fiera sarà visitabile venerdì dalle 14 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 20.