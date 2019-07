Figlio violento maltratta i genitori, allontanato da casa dai carabinieri

Nella gioranta di sabato i carabinieri di Forlimpopoli hanno eseguito la misura cautelare dell'allontanamento da casa nei confronti di un 24enne accusato di maltrattamenti nei confronti dei genitori. Il provvedimento è stato emesso dal gip dopo che, nei mesi scorsi, è stata documentata una vera e propria escalation di violenze del giovane che non perdeva occasione per aggredire il padre e la madre. Il comportamento del 24enne era emerso nel febbraio di quest'anno quando, nel corso di alcune liti famigliari, il giovane si faceva sempre più aggressivo passando dalle violenze verbali a quelle fisiche. Diversi gli interventi dei carabinieri per riportare alla calma il ragazzo che, sfociati in un'informativa alla magistratura, hanno fatto scattare la misura cautelare per tutelare i genitori vittime del figlio violento.