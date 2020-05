Filippo, 5 anni, disegna un ospedale speciale per i sanitari: e non dimentica le vittime da covid

"Cari infermieri, dottori e tutte le persone che lavorano in ospedale, sono Filippo, ho cinque anni e vivo a Forlì". Inizia così la letterina spedita da un bimbo, con tanto di disegno allegato realizzato durante i giorni di lockdown a casa, al personale sanitario dll'ospedale "Morgagni-Pierantoni". Filippo ha disegnato un ospedale: "al piano terra - descrive - c'è l'ingresso e l'arrivo delle ambulanze. Salendo c'è il piano dove nascono i bambini (che conosco bene visto che ho due fratelli più piccoli"; poi "il piano per curare gli animali e il piano per le bare, perchè ho visto che sono morte tante persone per il Coronavirus".

"Poi c'è il piano per curare le suorine e per vaccinarle, perchè sono anziane (ne conosco tante perchè vado all'asilo delle Francescane). Infine - conclude -. ci sono le sedie a rotelle per tutte le persone che ne hanno bisogno e sul tetto l'elisoccorso. So che state lavorando tanto e spero che il mio disegno vi piaccia! Ciao da Filippo".