Le vie e le piazze di Forlì faranno da scena per un film sul femminicidio, scelti gli attori

A settembre vie e piazze di Forlì faranno da scenografia alle riprese di un film sull'attuale fenomeno del femminicidio. Il titolo provvisorio è "Lui, lei e il serpente", mentre la regia è di Andrea Petrini, un 26enne forlivese, impiegato in ufficio ma con la passione del cinema e di tutto quello che ci sta dietro o davanti. Non è il primo film per Andrea. Proprio in questi giorni, infatti, è uscito, distribuito da Nocturno il dvd del suo lungometraggio dal titolo "Happy clown", girato da Andrea e con lo stesso Andrea protagonista. A giugno è stato proiettato anche nelle sale cinematografiche di Cesena e Forlì.

E' stato proprio durante quelle riprese che è accaduto un fatto che ha dato lo spunto per il suo secondo film. La ragazza addetta al trucco, infatti, è stata vittima di un tentativo di stupro ai portici di Forlì, fortunatamente non portato a termine. Ma la paura è stata talmente tanta e tutto lo staff è rimasto così scosso che Andrea pensò di scrivere qualcosa a riguardo. "Il soggetto l'ho scritto io ma la sceneggiatura è di Lorenzo Cavaliere, con la supervisione di Davide Zagnoli, l'autore de "La piadina assassina" - spiega Andrea Petrini - Il casting fatto qualche settimana fa ha dato i suoi frutti. Praticamente abbiamo trovato tutti gli attori protagonisti (sono sei) e anche i ruoli secondari che sono una ventina. Per le comparse, che ne serviranno molte, vedremo anche più avanti".

Ma di cosa tratta il film? "Senza svelare troppo, posso dire che attraverso la relazione amorosa e malata di tre coppie (una giovanissima, l'altra di trentenni e la terza di cinquantenni) si può riflettere sulla violenza di genere e, soprattutto, su cosa si può fare per evitarla". Gli attori non professionisti sono Rodolfo Danielli, Camilla Arfelli (la coppia giovane), Patrizio Orlandi e Sara Bandini (sono la coppia di trenta/quaranta anni) e Alberto Ricci e Chiara Gardini sono la coppia di 50 anni.

Quanto costerà il film? "Abbiamo un appuntamento con l'assessorato alla cultura di Forlì per capire se possono aiutarci con qualche risorsa da mettere a disposizione - spiega ancora il giovane videomaker Andrea - Le cineprese e tutta la strumentazione ce l'ho io e per quello siamo a posto, ma per girare alcune scene e per l'audio ci piacerebbe avere un budget su cui contare per lavorare meglio e con più tranquillità".

Il film girerà nei circuiti ordinari ma al regista piacerebbe anche proiettarlo nelle scuole. "Secondo me non c'è posto migliore delle scuole superiori per far riflettere i futuri uomini e donne su come comportarsi nelle relazioni amorose" conclude Andrea. E speriamo che a film concluso qualcun altro, oltre lui, la pensi ancora così.