Per nascondere le perdite al gioco simula la clonazione della sua carta di credito: denunciato

Ha simulato il furto di denaro, probabilmente per nascondere il suo utilizzo in scommesse online. I Carabinieri di Villafranca, a conclusione delle indagini, hanno denunciato per simulazione di reato un impiegato 28enne forlivese. Il giovane lo scorso 16 marzo aveva sporto una denuncia per prelievi fraudolenti ammontanti a 1.700 euro, ipotizzando la clonazione della propria carta di credito. Ma a seguito di accertamenti da parte dei militari, è stato appurato che l’ammanco di denaro era conseguenza di incaute operazioni online effettuate dal giovane, probabilmente scommesse online.