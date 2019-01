Madonna del Fuoco, torna l'appuntamento con la tradizionale Fiorita dei bambini

Domenica si svolgerà la tradizionale Fiorita dei bambini alla Madonna del Fuoco che inizierà alle 15 alla abbazia di San Mercuriale. "E’ un’ iniziativa che coinvolge centinaia di persone, bambini con le loro famiglie, associazioni, parrocchie e scuole, di cui fu “padre” don Francesco Ricci, educatore, missionario e comunicatore - esordisce per il Comitato della Fiorita, don Enzo Scaioli -. Dan San Mercuriale partirà il pellegrinaggio seguendo lo striscione con il tema della Fiorita “Aiutaci, o Madre a vivere da fratelli”; dopo un omaggio a don Pippo, nel 100° anno del settimanale “Il Momento” da lui fondato, facciamo sosta nella piazza a lui dedicata, poi si procederà lungo via delle Torri mentre una delegazione delle scuole andrà, per una preghiera, presso la chiesa del Miracolo, in via Cobelli, dove si trovava la scuola con l’immagine della Madonna preservata miracolosamente dall’incendio il 4 febbraio 1428. Lungo il tragitto saranno ricordate le straordinarie testimonianze delle forlivesi Annalena Tonelli, Beata Clelia Merloni, Benedetta Bianchi Porro".

"Seguirà - continua don Enzo - l’omaggio alla Madonna di fiori e disegni che i bambini avranno portato con sé, nella colonna in Piazza Duomo dove 33 anni fa, nel corso della sua storica visita a Forlì, si fermò in preghiera anche San Giovanni Paolo II. I Vigili del Fuoco, se sono liberi da urgenze, offriranno una corona di fiori, dono della Scuola Beata Clelia Merloni, alla statua della Madonna in cima alla Colonna. La Fiorita si concluderà in Cattedrale, davanti all’Immagine della Patrona, dove il vescovo, mons. Livio, pregherà con i bambini. Al termine i bambini riceveranno in dono un lumino, un’immagine disegnata dal pittore Vignazia e saranno invitati a dare la loro offerta per aiutare gli Ospedali Aperti in Siria (progetto AVSI)".