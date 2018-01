Madonna del Fuoco, torna la tradizionale Fiorita dei bambini

Domenica si svolgerà la tradizionale Fiorita dei bambini alla Madonna del Fuoco che inizierà alle 15 nella chiesa di San Filippo Neri, in via Giorgina Saffi. E’ un’iniziativa che coinvolge centinaia di persone, bambini con le loro famiglie, associazioni, parrocchie e scuole, di cui fu “padre” don Francesco Ricci, educatore, missionario e comunicatore. Da S. Filippo partirà il pellegrinaggio che seguendo lo striscione con il tema della Fiorita “Madre della Bellezza prega per noi” si snoderà lungo corso Garibaldi, con sosta di preghiera alla chiesa del Miracolo, in via Cobelli, dove si trovava la scuola con l’immagine della Madonna preservata miracolosamente dall’incendio il 4 febbraio 1428.

Seguirà l’omaggio alla Madonna, di fiori e disegni che i bambini avranno portato con sé, presso la colonna in Piazza Duomo dove 32 anni fa, nel corso della sua storica visita a Forlì, si fermò in preghiera anche San Giovanni Paolo II. La Fiorita si concluderà nella cappella della Madonna del Fuoco, in Cattedrale, davanti all’Immagine della Patrona, dove il vescovo, mons. Lino Pizzi, pregherà con i bambini, anche per il nuovo vescovo Mons. Livio, e si concluderà con il canto dell’inno alla Madonna del Fuoco, composto da mons. Adamo Pasini e da mons. Giuseppe Prati, il familiare don Pippo dei forlivesi. Al termine i bambini riceveranno in dono un lumino e saranno invitati a dare la loro offerta per aiutare le famiglie profughe dell'Iraq a tornare a casa (progetto Avsi).