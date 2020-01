Firmato l'accordo tra Ausl Romagna e Medici con l'Africa Cuamm

Firmato giovedì l'accordo tra Ausl Romagna e Medici con l'Africa Cuamm. Erano presenti il direttore generale dell'Ausl della Romagna, Marcello Tonini, e il direttore di Medici con l’Africa Cuamm, don Dante Carraro. L'iniziativa è stata organizzata dal Centro Studi "Giovanni Donati". Costituitosi nel 2007 per Delibera della Direzione Generale dell’Ausl di Forlì, il Centro Studi per il Volontariato e la Solidarietà è stato riconosciuto parte integrante dell’Aussl della Romagna il 19 giugno, all’interno di "Cura", la Coorporate Academy dell'Azienda, assumendo così un preciso ruolo all'interno della stessa azienda. L’iniziativa, in sintonia con il Piano Sanitario Nazionale, prevede e riconosce nella cooperazione allo sviluppo nazionale e internazionale, un obiettivo di tutte le aziende sanitarie, ognuna secondo la propria progettualità, per il raggiungimento e la tutela della Salute e della Pace.