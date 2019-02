"I danneggiati da vaccino esistono": gruppo di genitori manifesterà in Piazza Saffi

"I danneggiati da vaccino esistono". Questo il titolo del flasmob organizzato dal comitato "Libero per tutti" programmato per sabato pomeriggio, alle 16, in piazza Saffi. E' previsto, viene annunciato, il raduno di "gruppi di genitori che da due anni stanno lottando perché venga riconosciuta la possibilità di operare una scelta su un trattamento sanitario non privo di rischi si sono mobilitati e hanno organizzato flashmob per sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema troppo spesso oscurato, anche dalle stesse istituzioni".

Evidenziano i promotori della manfiestazione: il ministro della Salute Giulia Grillo, "come medico, come membro della commissione parlamentare che ha indagato gli effetti dell'uranio impoverito e dei vaccini sui militari, non può non sapere che le persone gravemente danneggiate o addirittura morte a causa dei vaccini purtroppo esistono e sono riconosciute (e indennizzate) dallo Stato". "In Italia - viene ricordato - esistono due leggi che consentono il riconoscimento e l'indennizzo dei danni provocati dalle vaccinazioni, ovviamente in seguito ad un rigoroso iter medico-legale e sulla scorta di certificazioni rilasciate da strutture sanitarie pubbliche: la Legge 210 del 1992 e la 229 del 2005. Non vi sono quindi dubbi che tale eventualità, seppur rara, possa sussistere".