Disabilità intellettiva, l’Anffas ha festeggiato il 60esimo compleanno in Piazza Saffi

L'Anffas Onlus, lAssociazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, ha celebrato mercoledì il sessantesimo compleanno con un flash mob che si è svolto in Piazza Saffi. Sono stati lanciati numerosi palloncini blu, non solo per festeggiare il traguardo, ma anche per mantenere alta l’attenzione sulle tante problematiche legate alla disabilità. Hanno partecipato all'appuntamento il sindaco Davide Drei, i Lions club Forlì Cesena Terre di Romagna, i Lions club Forlì Giovanni De Medici, i Lions club Valle del Bidente, i Lions club Valle del Savio, l’Istituto per la formazione professionale Techné, la Cooperativa Sociale Tangram, l'Istituto Professionale “Ruffilli”, il Liceo Classico Morgagni, le asssociazioni per la tutela all’inclusione delle persone disabili di Forlì riunite in Spazio Comune. Sono, è stato evidenziato, "60 anni di lavoro, di impegno e di battaglie sempre al fianco delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie. 60 anni senza mai arrendersi di fronte ai pregiudizi, agli stereotipi, ai diritti negati ma andando sempre avanti, lottando per un futuro migliore e una società pienamente inclusiva nel segno della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità".