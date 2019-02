Da Corso Mazzini a Piazza Saffi "armati" di scopa e paletta: un "flash mop" per il bene della città

L'associazione "Idee in corso", finalizzata al rilancio del Borgo San Pietro e Corso Mazzini, organizza sabato un "flash mop" (mop, tradotto in inglese, vuol dire "mocio") finalizzato alla cura dell'area d'ingresso al centro storico. L'appuntamento è per sabato alle 12.30, con ritrovo a Porta San Pietro. Si tratta, viene spiegato, di un'iniziativa finalizzata a "sensibilizzare e sensibilizzarci a prenderci cura della città". Per partecipare basta quindi dotarsi di scopa, paletta, guanti, sacchi e piumini. Quindi si seguirà un percorso fino in piazza Saffi.

Dopo "Particolari" "ldee In Corso" ha deciso di organizzare un " insolito evento che mira a scuoterci e scuotere la città". Per partecipare e ricevere informazioni è possibile scrivere una mail all'indirizzo di posta elettronica associazioneideeincorso@gmail.com oppure consultare la pagina Facebook "Il bello che non ti aspetti". "Una piccola marcia simbolica da Corso Mazzini in Piazza Saffi, con una coreografia che ci accompagnerà - afferma il presidente dell'associazione "Idee in corso", Enrico Samorì -. Questo per evidenziare che a noi interessa la città. Interessa Borgo San Pietro".

Si tratta di un evento a libera partecipazione, con una coreografia ideata dall’associazione culturale “Semi Interrati” che ha accolto con entusiasmo l’occasione di collaborazione con Idee in Corso. "La location - viene evidenziato è puramente rappresentativa e il messaggio che vuole partire da Borgo San Pietro e allargarsi al resto della città, ai quartieri di tutta Forlì, è che per migliorare la propria qualità della vita e quella degli altri è necessario prendersi cura in prima persona di ciò che ci circonda, anche e soprattutto degli spazi pubblici; insomma un appello alla reciproca educazione e rispetto di tutto e di tutti e alla costruzione di relazioni tra le persone".

L'evento ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Forlì e in particolare dell’Assessorato Progetti per la sicurezza, Centro Storico, Mobilità e Mercati. Per lo svolgimento della manifestazione verranno applicate alcune modifiche alla mobilità ordinaria e in particolare sarà disposto per tutto Corso Mazzini il divieto di fermata dalle 11 alle 14 e quello di transito dalle 12.30 alle 14.

L'associazione

Il progetto sperimentale di valorizzazione di questo angolo di centro storico ha alimentato l'entusiasmo dei residenti e negozianti della zona e dall'esperienza de "Il bello che non ti aspetti" ha preso corpo l'idea di una nuova sfida. "Idee è in corso" è nata il 28 dicembre con nove soci, ma il numero di adesioni è presto salito a 20. "La strada è ancora lunga, ma l'entusiasmo non ci manca - viene evidenziato dicono i protagonisti -. Proseguiamo tutti insieme in questa folle e meravigliosa corsa verso il traguardo dei 100 soci".

Associarsi, è stato spiegato, vuol dire "condividere e soprattutto per socializzare e lavorare in maniera fattiva e concreta al rilancio di Corso Mazzini e di tutto il Borgo San Pietro, creando eventi, proponendo iniziative, organizzando momenti di riflessione, dibattito, approfondimento: un rilancio che può essere fatto solo attraverso le relazioni, attraverso la contaminazione degli altri, ascoltando le opinioni e conoscendo le persone che ci circondano". C’è già un programma di massima di iniziative che verranno presentate alla città ma su cui vige il massimo riserbo. Nei prossimi giorni saranno pubblicate ulteriori informazioni sulla pagina Facebook dell’associazione e tra queste il video della coreografia." I social saranno strumento anche per richiedere chiarimenti e approfondimenti, segnalare la propria adesione all’evento o all’associazione Idee In Corso che prosegue nella sua campagna tesseramenti, puntando a raggiungere 100 soci in 30 giorni", viene comunicato.