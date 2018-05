Un altro singolo per il gruppo trap PGG: soldi, lusso e sesso nel video girato a Forlì

Dopo il brano che li ha fatti salire alla ribalta, omaggio alla città dove sono nati o cresciuti, i PGG acronimo di ‘perfect gang generation’, sfornano un altro singolo il cui video è girato nella città mercuriale. Il nuovo lavoro dei 4 giovanissimi forlivesi si intitola “Flex”. Il video, in meno di 24 ore, ha totalizzato oltre mille visualizzazioni. Quello di F.O.R.L.I’ ha superato quota 21mila. La trap è un genere che nasce dall’hip hop e che sta spopolando anche in Italia: politicamente scorretto, con chiari riferimenti a droga, sesso, vita dissoluta, lascia libero sfogo a qualsiasi pensiero con un linguaggio volgare e diretto.

Il nuovo video dei PGG è girato in gran parte nel parcheggio di via Oriani: banconote, cellulari, auto di lusso compaiono ripetutamente nelle immagini. I ragazzi raccontano di avere avuto grandi apprezzamenti, ma c’è anche chi non ama questo genere. I PGG sono Versace (all’anagrafe Nas) ha 21 anni, arrivato a Forlì quando ne aveva 4 dal Burkina Faso, Charzilla (vero nome Charly) 23 anni, anche lui è in città da quando era piccolissimo, originario della Costa D’Avorio; Riich (Mohammed), 19 anni e Jack D, 21. I ragazzi hanno un obiettivo ben preciso: “Portare gli occhi della scena trap italiana su Forlì”. A Forlitoday avevano raccontato di avere evitato i guai, nonostante i loro brani siano quasi un inno ad uno stile di vita al limite: “Là fuori ci sono tante trappole nelle quali si può cadere, ci sono brutte strade. Noi non siamo caduti in queste trappole, ma le abbiamo evitate rifugiandoci nella musica”.