A Forlimpopoli il "flussaggio": lavaggio delle condotte per una migliore qualità dell’acqua

Martedì Hera effettuerà l’attività di lavaggio delle condotte idriche con il nuovo ed efficace sistema di ‘flussaggio’ aria-acqua a Forlimpopoli nelle vie Diaz (dal civ. 4 a via Ausa Vecchia), Cosmonauti, degli Astri, delle Stelle e Juri Gagarin. Nel corso dell’intervento, che sarà effettuato dalle ore 8.30 alle 11.45 e dalle 13.30 alle 17, potranno verificarsi temporanei abbassamenti della pressione idrica e fenomeni di acqua rossa o lievemente torbida, che non ne pregiudicano comunque la potabilità. Per preavvisare dell’attività, saranno inviati sms ai clienti registrati e sarà fatta comunicazione agli uffici comunali competenti.

Quando utilizzare il sistema aria-acqua (flussaggio) e come funziona

Si interviene nel lavaggio di tubazioni acquedottistiche con il sistema ‘aria-acqua dove l’attività di spurgo tradizionale mediante idranti o scarichi terminali presenti sulla rete non risolve il problema o dove è evidente la necessità di agire in maniera energica. Utilizzando le saracinesche disponibili in rete, viene isolato un tratto di tubazione ove effettuare il lavaggio. Attraverso un idrante o altra apparecchiatura esistente (sfiato, scarico), viene immessa una miscela d’aria e acqua che, percorrendo la condotta ad alta velocità, crea vortici e cavitazioni che rimuovono i sedimenti organici ed inorganici inseriti nelle incrostazioni calcaree delle pareti.

Un sistema in grado di garantire maggiore qualità all’acqua di rete

Con la rimozione dei residui naturali che si trovano all'interno delle condotte idriche, Hera intende garantire una ulteriore qualità dell'acqua di rete, migliorandone le proprietà organolettiche: limpidezza, sapore e odore. Hera, "scusandosi per il disagio arrecato", assicura "il rispetto dei tempi di intervento e ricorda che per segnalazioni o emergenze, è attivo tutti i giorni 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Acqua di Hera, 800.713.900".