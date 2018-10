Folle inseguimento per il centro di Forlimpopoli: preso uno spacciatore

Venerdì sera da film per il centro storico di Forlimpopoli, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno arrestato un albanese 32enne incensurato, residente nella cittadina artusiana. Tutto è partito da un semplice controllo stradale: hanno notato il soggetto dirigersi verso Forlì ma dopo una breve sosta è tornato indietro. E’ a quel punto che i militari hanno deciso di controllarlo proprio a Forlimpopoli.

Qui il giovane ha dimostrato nervosismo. Con un militare a bordo nella sua auto, è stato scortato da una "gazzella" fino alla caserma dell'Arma artusiana. Appena il carabiniere è sceso l'individuo si è chiuso in auto ed è scappato a folle velocità. La pattuglia è partita all’inseguimento per le vie del centro artusiano, dove si è disfatto, nei pressi del cimitero, di un involucro che si è poi scoperto contenere circa 12 grammi di cocaina. Lo spacciatore ha proseguito la sua folle corsa con manovre a zig zag fino alla sua abitazione: è sceso in fretta e furia lasciando lo sportello aperto, è corso in camera dove da una finestra ha lanciato fuori il “kit dello spaccio”.

Poi è stato finalmente bloccato, e gli oggetti (sostanza da taglio, bilancino e tutto l’occorrente per la vendita al dettaglio) sono stati recuperati dai Carabinieri. Il fatto si è verificato alle 21.40 circa di venerdì sera. Dopo la notte passata in camera di sicurezza a Meldola, come disposto dal pubblico ministero Sara Posa, sabato mattina è comparso davanti al giudice per la convalida. Ha patteggiato un anno di reclusione, pena sospesa. Tra le accuse anche quella di resistenza a pubblico ufficiale.