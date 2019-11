Lo sport contro il disagio sociale tra i giovani: la Fondazione investe 300mila euro

la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha presentato giovedì sera all'Auditorium Intesa Sanpaolo la quarta edizione del "Bando Sport" a favore delle associazioni sportive dilettantistiche di primo e secondo livello, all’Ufficio scolastico e alle singole scuole del territorio. Importante la cifra messa sul piatto: 300mila euro che serviranno a favorire l’inclusione di tutti i nostri giovani. Sul palco dell'Auditorium sono saliti il presidente della Fondazione Roberto Pinzam il vice-sindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo, il presidente della Confederazione internazionale dello sport amatoriale Bruno Molea e un ospite d'eccezione, il "Signore degli anelli", Jury Chechi, campione olimpico nel 1996 e vincitori di 5 ori mondiali dal 1993 al 1997 nella specialità per l'appunto degli anelli.

La presentazione è stata anche l'occasione per ricordare la figura di Bruno Grandi, presidente della Federazione Ginnastica d'Italia negli anni delle imprese di Chechi. Gli enti puntano sull'attività sportiva come pratica educativa continuativa e come strumento per prevenire l’aggravarsi di forme di marginalità e disagio sociale giovanile, facilitando una maggiore inclusione sociale e promuovendo la diffusione di valori quali lealtà, rispetto e solidarietà.