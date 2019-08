Fondazione Garzanti, avviso pubblico per i rappresentanti del Comune nel consiglio

E' stato pubblicato l'avviso per la nomina di tre rappresentanti del Comune di Forlì nel consiglio di amministrazione della Fondazione Livio e Maria Garzanti”. La scadenza prevista per la presentazione delle domande è entro il 4 settembre 2019. Successivamente alla scadenza del termine verrà stilato l'elenco dei candidati sulla base delle specifiche competenze amministrative e professionali possedute, che verrà utilizzato dal Sindaco per le nomine nella Fondazione Livio e Maria Garzanti.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l'Unità Controllo direzionale e strategico del Comune di Forlì, telefono 0543/712267. Le candidature pervenute non vincolano le scelte del Sindaco, che rimangono su base fiduciaria e che potranno essere effettuate anche al di fuori dell'elenco formato in esito al presente avviso. L’Avviso Pubblico e tutta la documentazione necessaria è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Forlì, www.comune.forli.fc.it nella sezione “Bandi, avvisi, gare, concorsi”.