Forlimpopoli, adeguamento sismico: 800mila euro per la scuola "Rosetti"

800mila euro per l'istituto comprensivo "Rosetti" di Forlimpopoli, che sarà sottoposto a lavori di adeguamento sismico. Il finanziamento da parte del Cipe è stato comunicato all'amministrazione comunale poco prima della fine del 2017 con una lettera a firma del ministro Luca Lotti. I lavori interesseranno la scuola elementare don Milani, costruita negli anni ’70, e sono finalizzati al miglioramento della resistenza sismica della struttura. "Un progetto importante che era in attesa di un altrettanto importante finanziamento, ottenuto grazie al gioco di squadra dell'amministrazione Comunale con il deputato forlivese Marco di Maio - afferma l'assessore Gian Matteo Peperoni -. L’ufficio tecnico comunale sta approntando gli elaborati esecutivi da porre a base di gara; i tempi sono serrati: lo scopo è quello di eseguire i lavori durante il fermo estivo della scuola. Oltre a migliorare la sicurezza dei ragazzi e degli insegnanti che frequentano il Comprensivo Rosetti, questi lavori costituiscono un importante investimento per le imprese e i lavoratori del comparto edile".