Fondi per le aree montane, si rifanno il look le strade di Campigna: nuovo asfalto verso le vette

Si rifanno il look le strade di Campigne. Sono stati completati martedì i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali nella località posta a 1082 metri. I lavori sono stati finanziati dalla Regione Emilia-Romagna attraverso fondi Cipe per le aree montane. Si tratta, spiega il sindaco Daniele Valbonesi, di "lavori importanti per il decoro di una località di grande importanza turistica e ambientale. Si tratta di aree spesso considerate marginali da qualcuno, ma che rivestono grande interesse per il Comune di Santa Sofia e per la Regione Emilia-Romagna". Le asfaltature hanno riguardato arterie nei pressi di ristrutture ricettive, come ad esempio l'Hotel Granduca, ma anche l'arteria che conduce al campo scuola Sci e il rifugio "Lo Scoiattolo". Interessate dai fondi la strada comunale di Camposonaldo, G. di Vittorio e 1° Maggio.