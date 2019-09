Nidi comunali e privati, arrivano i fondi: per Forlì oltre 400mila euro per abbattere le rette

La Giunta comunale di Forlì ha deliberato l'adesione al progetto sperimentale di sostegno economico alle famiglie denominato “Al Nido con la Regione”. La misura economica è finalizzata all'abbattimento delle rette di frequenza ai Nidi d'Infanzia (età 0 - 3 anni) pubblici e privati convenzionati per l'anno 2019 - 2020. Possono accedere al beneficio le famiglie aventi un Isee non superiore a 26 mila euro. Al Comune di Forlì è stato assegnato un budget di 453.634,51 euro. Le famiglie giù iscritte ai Nidi Comunali e privati convenzionati che hanno già è presentato l'Isee non devono fare domanda in quanto con l'emissione della prima retta sarà loro comunicata la percentuale di sconto che, comunque, è stimata in circa il 30% della retta già assegnata.

"Per condividere le procedure e il percorso da seguire - afferma l'assessore Paola Casara - l'amministrazione comunale ha avviato i primi incontri con i gestori dei Nidi d'infanzia con l'obiettivo di poter comunicare alle famiglie tale opportunità e raccogliere l'Isee puntuale da chi ancora non avesse provveduto in fase di iscrizione. Questa opportunità rientra perfettamente all'interno del quadro delle nostre politiche per la famiglia. Siamo convinti che uno sgravio economico così importante possa favorire i percorsi di educazione e formazione fin dalla prima infanzia, oltre a permettere alle famiglie di ottenere una forma di risparmio e di conciliare meglio i tempi di lavoro soprattutto per le mamme".

Nel corso della mattinata, il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessore Casara hanno portato il saluto dell'amministrazione ad alcune Scuole dell'Infanzia e ai Nidi comunali in occasione del primo giorno di inizio attività dell'anno scolastico 2019-2020. Durante le prossime settimane, l'assessore Casara farà tappa nei plessi del territorio comunale per salutare il personale e tutti i piccoli allievi.